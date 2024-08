Die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung des Landes stieg bis Ende Juni 2024 auf 33,62 Gigawatt. In den ersten sechs Monaten des Jahres lag der Zubau rund einen Gigawatt höher als noch im Vorjahreszeitraum. von pv magazine Italien Italien hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 rund 3,34 Gigawatt an neuer PV-Leistung installiert, wie ein aktueller Bericht des italienischen Photovoltaik-Verbands Italia Solare zeigt. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 hat das Land rund 2,3 Gigawatt an Photovoltaik-Anlagen installiert und erreichte für das Gesamtjahr dann einen Zubau von 5,23 Gigawatt. ...

