«gemeinsam Konflikte lösen» ist das Thema der 12. Ausgabe des Swiss Green Economy Symposiums. Just im Themenkomplex Nachhaltigkeit und Flugverkehr gibt es einen Interessenskonflikt, den wir durch technologischen Fortschritt und Innovation gemeinsam lösen können. Grusswort von Carmen Walker Späh am 12. Swiss Green Economy Symposium, 29. August 2024 Der Flugverkehr ist in der Schweiz für hohe Treibhausgasemissionen verantwortlich. Angesichts des grossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...