Kein Chipunternehmen hat in der jüngeren Vergangenheit ein auch nur ansatzweise so starkes Wachstum wie Nvidia erlebt. Zu verdanken ist dies aber nahezu ausschließlich den Erfolgen bei Grafikkarten und vor allem KI-Beschleunigern. In anderen Bereichen hat Nvidia nicht viel zu melden, was sich in Zukunft aber ändern könnte.Durch das Netz geistern momentan Gerüchte, laut denen Nvidia (US67066G1040) mit Mediatek zusammenarbeite, um einen Konkurrenzchip zu Apple M und Qualcomm Snapdragon X auf die Beine zu stellen. Als Basis soll die ARM-Architektur zum Einsatz ...

