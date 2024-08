Ende August wird Enapter seine Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlichen, die keine großen Überraschungen enthalten dürften. Das Unternehmen fährt noch immer die Produktion seiner großen Multicore-Systeme hoch. Die Analysten erwarten, dass der Umsatz von Enapter im ersten Halbjahr zwischen EUR 8 und 10 Mio. liegen wird, was einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Wie in den vergangenen Jahren wird jedoch vor allem in H2 ein deutliches Umsatzwachstum erwartet. Trotz der Herausforderungen auf dem Wasserstoffmarkt hat Enapter im ersten Halbjahr einen soliden Auftragseingang von ca. EUR 24 Mio. erzielt, was mwb researchs Erwartungen entspricht und ein Book-to-Bill von 2-3x bedeutet. Infolgedessen ist der Auftragsbestand auf über 40 Mio. EUR angewachsen, wovon ca. EUR 13 Mio. auf H2 24 entfallen, so dass nur ein Fehlbetrag von ca. EUR 12 Mio. über kurzfristigen Aufträgen verbleibt, um die Prognose des Unternehmens zu erfüllen. Der Ansatz von Enapter, mit kleinen Elektrolyseuren in den Markt einzusteigen und später größere Einheiten einzuführen, erweist sich als erfolgreich. mwb researchs Analysten halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 15,00 fest, unterstützt durch die anhaltenden Fortschritte des Unternehmens bei der Kundenakquise und dem Ausbau der Produktion. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG