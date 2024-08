Berlin - Über die Hälfte der Gamer in Deutschland erwartet, dass Künstliche Intelligenz Video- und Computerspiele revolutionieren wird. Das geht aus einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom hervor, die am Freitag veröffentlicht. Konkret sind demnach 55 Prozent der Befragten dieser Meinung.



Gamer bis 49 Jahren glauben zu 63 Prozent an eine solche "KI-Revolution" während die Altersgruppe ab 50 Jahren zu 40 Prozent davon ausgeht. Zusätzlich geben 64 Prozent der Befragten an, Live-Kommentare durch eine KI im Spiel unterhaltsam zu finden. 50 Prozent hätten gerne die Möglichkeit, mit KI-gesteuerten Teammitgliedern oder Gegnern zu spielen.



Dabei ist Spielern allerdings Transparenz wichtig: 67 Prozent wünschen sich eine klare Kennzeichnung, wenn man gegen eine KI spielt. 66 Prozent fordern, wie im Sport solle es im Gaming Dopingkontrollen geben, dass sich niemand durch KI einen Vorteil verschafft. 56 Prozent wünschen sich, dass Cheater automatisch durch eine KI identifiziert werden.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research von der 13. bis zur 18. Kalenderwoche 2024 telefonisch 1.205 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 638 Gamer.