Die meistgehandelten Produkte: Amazon mit neuer Kreditkarte

Die robuste US-Konjunktur sorgt für anhaltenden Optimismus am deutschen Aktienmarkt, wobei der Dax nach einem Plus von 0,5 Prozent zum Handelsstart seine Gewinnserie fortsetzen könnte, während Anleger gespannt auf weitere Wirtschaftsdaten und die zukünftigen Schritte der US-Notenbank blicken.

Heute standen wieder die Tech-Giganten hoch im Kurs. Der Tesla Call verzeichnete großes Handelsvolumen, nachdem die Untersuchungen der Wasserschutzbehörde in Brandenburg positive Ergebnisse ergaben. Initiativen und Aktivisten befürchteten dass die Fabrik dem Grundwasser schaden würde. Die Wasserbehörde im Kreis Oder-Spree bewertet jedoch den Grundwasserschutz bei Tesla als ausreichend, trotz zuletzt gemessener erhöhter Werte. Der örtliche Wasserverband sieht in diesen Werten keine unmittelbare Gefahr. Dennoch fordert eine Bürgerinitiative, dass die Überwachung des Grundwassers künftig von einem unabhängigen Unternehmen übernommen wird, um größtmögliche Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten.

Amazon.com Calls wurden ebenfalls stark gehandelt, nachdem das Unternehmen zum Wochenbeginn angekündigt hat, eine neue Kreditkarte in Zusammenarbeit mit der Santander Bank auf den Markt zu bringen. Konkret handelt es sich dabei um eine klassische Kreditkarte mit Verfügungsrahmen ohne Bankkonto und jährliche Gebühren. Der wirkliche Vorteil ist allerdings das Cashback. So erhalten Kunden auf alle Einkäufe mit der Karte 0,5 Prozent an Cashback und beim Shopping auf Amazon 1,0 Prozent Cashback. Zusätzlich wird die Rückvergütung an bestimmten Tagen wie dem Amazon Prime Day auf 2,0 Prozent erhöht. Auf der anderen Seite stieg der Boeing Put, obwohl der US-Flugzeughersteller das Tempo bei den Auslieferungen von Maschinen im Juli in etwa gehalten hat. Der Konzern übergab 43 Jets an die Kunden, wie er am Dienstag in Arlington (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im Vormonat waren es insgesamt 44 ausgelieferte Verkehrsflugzeuge gewesen. Unterdessen holte Boeing Bestellungen über 72 neue Verkehrsflugzeuge herein.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Call HD3C1Q 2,21 214,14 USD 190,439444 USD 8,88 Open End DAX® Put HD60UK 2,73 18233,99 Punkte 18494,787132 Punkte 66,69 Open End DAX® Call HD6GA9 6,33 18235,00 Puntke 17622,378523 Punkte 28,62 Open End DAX® Put HD60UM 2,93 18233,99 Punkte 18514,792318 Punkte 61,51 Open End DAX® Call HD6GD9 3,57 18235,00 Punkte 17903,251425 Punkte 50,46 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.08.2024; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com Call HD7QUR 2,85 177,60 USD 165,00 USD 5,68 18.06.2025 Nvidia Call HD5R6Z 16,48 122,895 USD 135,00 USD 10,69 19.03.2025 Microsoft Call HD2CW8 2,40 421,075 USD 425,00 USD 15,79 18.12.2024 Boeing Put HD542M 0,70 176,50 USD 150,00 USD 22,80 19.03.2025 Amazon.com Call HC69PH 1,76 177,60 USD 170,00 USD 8,89 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.08.2024; 10:01 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag E.ON Long HC68UZ 9,54 11,97 EUR 5,99691 EUR 2 Open End DAX® Short HC01RC 0,47 18276,50 Punkte 21214,395241 Punkte -6 Open End DAX® Long HD1GPF 0,74 18292,00 Punkte 17459,140939 Punkte 25 Open End DAX® Short HD5EHY 2,46 18276,50 Punkte 18910,955782 Punkte -25 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 13,02 568,60 EUR 375,573443 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.08.2024; 10:13 Uhr;

