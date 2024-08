"War was?" Nachdem wir in der vergangenen Woche noch einen deutlichen Rücksetzer an den Märkten konstatieren mussten, hat sich das Gewitter, um mal im saisonalen Wetterbild zu bleiben, mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst. Stattdessen herrscht wieder eitel Sonnenschein, auf dem Parkett. Für den S&P 500, den breitgefassten (wenn man großzügig über die Gewichtung der "Glorreichen Sieben", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...