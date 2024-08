EQS-News: Endor AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Firmenübernahme

goetzpartners Corporate Finance startet Verkaufsprozess für die Endor AG Landshuter SimRacing-Spezialist Endor sucht mit der Münchner Beratungsgesellschaft goetzpartners Corporate Finance einen Käufer

Landshut, 16. August 2024 - Die Endor AG gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Equipment für Rennsimulationen auf Spielekonsolen und PCs. Die Produkte, etwa High-End Lenkräder oder Pedale, werden unter der Marke FANATEC weltweit über den eigenen Online-Shop an Endkunden verkauft. Erhebliche finanzielle Belastungen der Endor AG sollten zunächst über ein Verfahren nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) bereinigt werden. Die mit dem StaRUG 2021 eingeführten Instrumente ermöglichen die Sanierung von Unternehmen außerhalb einer Insolvenz. Bei Endor war der Einstieg eines Investors geplant, der Bankverbindlichkeiten ablöst und dem Unternehmen erhebliche finanzielle Mittel bereitstellt, um das laufende Geschäft zu finanzieren. Nachdem der StaRUG-Plan nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnte, musste Insolvenzantrag gestellt werden. Am 31. Juli 2024 ordnete das Amtsgericht Landshut eine vorläufige Insolvenzverwaltung an. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl von der Kanzlei Dr. Beck & Partner bestellt. Zielsetzung des Insolvenzverfahrens ist es, das Unternehmen aus der Insolvenz heraus an einen Investor zu veräußern. Ein Käufer muss neben dem Kaufpreis insbesondere die notwendigen finanziellen Mittel mitbringen, um Lizenzgebühren zu bezahlen und das anstehende Weihnachtsgeschäft vorzufinanzieren. Aktuell läuft das Geschäft, Verkauf, Auslieferungen, Reparaturen und Garantien unverändert weiter. Die höchsten Umsätze werden allerdings erst im November und Dezember erwartet. Umgehend nach Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung wurde ein internationaler Investorenprozess eingeleitet. Zum Verkauf stehen das operative Geschäft in Landshut sowie die Anteile an den ausländischen Vertriebsgesellschaften und das neue, in Bau befindliche Verwaltungsgebäude. Für den Verkaufsprozess wurde die international tätige Münchner Beratungsgesellschaft goetzpartners Corporate Finance engagiert. In den vergangenen Tagen wurde ein virtueller Datenraum eingerichtet, in dem die Investoren wesentliche Unterlagen zum Geschäft von Endor abrufen können. Darüber hinaus wurde ein Businessplan erstellt, der Potenziale des Unternehmens aufzeigt. Jan-Hendrik Röver, verantwortlicher Projektleiter bei goetzpartners Corporate Finance, zeigte sich nach den ersten Tagen des Prozesses sehr zufrieden: "Auf unsere Ansprache von mehr als 30 internationalen Investoren gab es eine hervorragende Resonanz. Wir haben bereits sehr vielversprechende Gespräche geführt. Dies unterstreicht den weltweiten Ruf von Endor mit der starken Marke Fanatec und einem überlegenen Produkt." Im Interesse der Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden wird eine schnelle Lösung angestrebt, die es einem Investor ermöglicht, das Geschäft zügig zu übernehmen und reibungslos fortzuführen. Kontakt: Presse- und Investoren-Anfragen: Jasmin Dentz, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de Peter Herkenhoff, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: herkenhoff@gfd-finanzkommunikation.de



