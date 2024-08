Baden-Baden - Die Deutschrocker von "Goitzsche Front" stehen nach sechseinhalb Jahren wieder neu auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit.



Die aus Sachsen-Anhalt stammende Band zieht mit "Jugend von gestern" deutlich an Billie Eilish ("Hit Me Hard And Soft", Platz zwei) und Hammerfall ("Avenge The Fallen", Platz drei) vorbei.



Dank gefühlvoller Hits wie "Wie du manchmal fehlst" (aktuell auf 30) und "Eehhhyyy" (aktuell auf 32) gehört der Berliner Zartmann zu den beliebtesten Newcomern des Jahres. Bevor bald die nächste Tour ansteht, klettert seine EP "Dafür bin ich frei" von zehn auf sechs.



Neu im Album-Ranking sind unter anderem HipHopper Eko Fresh ("Elijah", 22) sowie Boris-Becker-Tochter und "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova mit ihrem Debütwerk "Behind Blue Eyes (The Movie Album)" (44).



In den Single-Charts führt Shirin David mit "Bauch Beine Po" und dominiert zum dritten Mal in Folge die Top 100. Als höchster Neuzugang ergattert RAF Camora ("Out Of The Dark") die Silbermedaille. Steil nach oben geht es für den indischen Rapper HanuMankind. Sein gemeinsam mit Produzent Kalmi entstandener Viralhit "Big Dawgs" springt von 32 auf elf.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.