Der Euro (EUR) dürfte sich in einer Spanne von 1,0945/1,1010 oder in der breiteren Spanne zwischen 1,0910 und 1,1045 konsolidieren, anstatt weiter zu schwächeln, so Quek Ser Leang und Lee Sue Ann von der UOB Group. Der nächstgelegene Widerstand liegt bei 1,1010 24-Stunden-Ansicht: "Vor zwei Tagen stieg der EUR steil auf 1,1047 an und fiel dann wieder ...

