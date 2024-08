New York - Nach den Gewinnen der vergangenen Handelstage haben die US-Börsen am Freitag eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich nur wenig. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,07 Prozent auf 40.593,44 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von knapp 3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 verharrte am Freitag prozentual bei 5.543,23 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,24 Prozent auf 19.442,9,87 ...

