Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US01626L1052 Aligos Therapeutics Inc. 16.08.2024 US01626L2043 Aligos Therapeutics Inc. 19.08.2024 Tausch 25:1

US3073597037 Faraday Future Intelligent Electric Inc. 16.08.2024 US3073598852 Faraday Future Intelligent Electric Inc. 19.08.2024 Tausch 40:1

US82981J1097 SITE Centers Corp. 16.08.2024 US82981J8514 SITE Centers Corp. 19.08.2024 Tausch 4:1