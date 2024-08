Zürich - Der Franken hat am Freitag sowohl gegenüber dem US-Dollar wie auch dem Euro etwas an Wert gewonnen. Nach der Publikation des jüngsten Michigan-Konsumklimas grenzten sich die Gewinne aber wieder spürbar ein. Am späten Nachmittag notiert das Euro-Franken-Paar bei 0,9555 nach 0,9573 im frühen Handel. Vom Tagestief, dass bei 0,9526 markiert wurde, konnte es sich aber wieder spürbar absetzen. Der Dollar rutschte derweil wieder unter die Marke ...

