Zürich - Zum Wochenausklang hat der SMI erneut im Plus geschlossen. Damit gewann der Schweizer Leitindex bereits den sechsten Tag in Folge hinzu. Die Kursverluste von Anfang August hat er damit fast wieder weg gemacht. Nachdem der SMI anfänglich noch vom Rückenwind aus den USA profitieren konnte, drehte er vorübergehend leicht ins Minus. Mit der Publikation des Michigan-Konsumklimas drehte der Markt dann aber doch noch klar ins Plus. Die Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...