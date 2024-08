The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.08.2024



ISIN Name

SE0003366871 SAS AB SK 20,10

US01626L1052 ALIGOS THERAPEUT. DL-,01

US222795AA49 COUSINS PROP 24/34

US3073597037 FARADAY FUT.IN.E DL-,0001

US82981J1097 SITE CENTERS NEW

US8676524064 SUNPOWER CORP. DL -,01

VGG203461055 CHAARAT GOLD HDGS DL -,01