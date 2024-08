Die Xiaomi-Aktie verzeichnete am Frankfurter Börsenplatz leichte Verluste, wobei der Kurs um etwa 1% auf 2,01 EUR sank. Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt sich im Jahresvergleich eine positive Entwicklung. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 1,31 EUR, das im August 2023 erreicht wurde. Allerdings bleibt die Aktie hinter ihrem Jahreshoch von 2,39 EUR zurück, das im Mai 2024 verzeichnet wurde.

Finanzielle Leistung im Fokus

Im letzten Quartal konnte Xiaomi einen beachtlichen Umsatzanstieg von 20,56% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen, mit einem Gesamtumsatz von 82,15 Mrd. HKD. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,18 HKD, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,666 CNY je Aktie, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

