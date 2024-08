Berlin - Aus dem CDU-Wirtschaftsflügel gibt es Rufe nach einer schnellen Erhöhung des Rentenalters bei einer Regierungsübernahme durch die Union.



"Es wird auch im Regierungsprogramm - wie im Grundsatzprogramm - stehen müssen, dass wir die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung anpassen", sagte die Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Gitta Connemann, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Sollte man regieren, werde man diese Kopplung auch "schon in der nächsten Legislaturperiode beschließen müssen".



Zur Begründung sagte sie, dass man das System stabil halten müsse. Ansonsten litten "diejenigen am allermeisten, die ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen sind". Ebenfalls wegfallen müsse die Möglichkeit, dass langjährig Versicherte früher in Rente gehen können, fügte Connemann hinzu.