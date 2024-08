Rezessionsängste in den USA haben jüngst für erhebliche Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt und eine Rallye am Rentenmarkt ausgelöst. Die DZ Bank bleibt weitgehend optimistisch."Wir erwarten nicht, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutscht", sagt Christian Reicherter, Analyst der DZ Bank. Er prognostiziert eine allmähliche konjunkturelle Erholung im kommenden Jahr, auch wenn das Wachstum kurzfristig schwächer ausfallen könnte. Während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed steigt, sieht Reicherter die Markterwartungen als überzogen an. Diese beinhalten mindestens 100 Basispunkte bis Jahresende, wobei knapp 60 Prozent eine Senkung um mindestens 125 Basispunkte laut …