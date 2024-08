Bielefeld - Das erste Sensatiönchen im DFB-Pokal: Drittligist Arminia Bielefeld hat Zweitligist Hannover 96 aus dem DFB-Pokal geworfen.



Mit einem 2:0 auf der Bielefelder Alm setzte sich das erste Mal in der neuen Pokalsaison der Underdog durch.



Knapp war es auch bei Alemannia Aachen, wo es lange nach einem Comeback des aktuell in der dritten Liga spielenden Traditionsvereins aussah, am Ende drehte Holstein Kiel die Partie aber wieder zurück, 3:2 war der Schlussstand aus Sicht der Gäste.



Ungefährdet kam Borussia Dortmund in die nächste Runde, und siegte am Samstagabend gegen den 1. FC Phönix Lübeck 4:1.