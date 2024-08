Tesla hält trotz anhaltender Proteste vorerst an den Ausbauplänen für Grünheide fest. Trotz der wachsenden Widerstände setzt Musk die Zeichen weiter auf Wachstum.Der Elektroautopionier Tesla (US88160R1014) hat bislang weiterhin einzig die Gigafactory in Berlin als europäische Produktionsstätte. Dabei soll es laut Tesla-Chef Elon Musk auch erstmal bleiben. Anstatt einer weiteren Fabrik in Europa plant man mit einer Erweiterung des Fabrikgeländes in Grünheide. An den ambitionierten Ausbauplänen plant Tesla nun trotz der anhaltenden ...

