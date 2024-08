Straubing - Im niederbayerischen Straubing sind am Samstagabend vier "Patienten" aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entflohen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Als Maßregelvollzugseinrichtung verwahrt und behandelt das Bezirkskrankenhaus typischerweise psychisch kranke und suchtkranke Straftäter.



Nach Angaben der Beamten bedrohten die vier Insassen zunächst einen Mitarbeiter und flüchteten dann kurz nach 21 Uhr Richtung Alburg. Die Männer seinen 27, 28 und 31 Jahre alt. Zur Gefährdungseinschätzung lagen nach Angaben der Polizei zunächst keine näheren Details vor, man solle dennoch keine Anhalter mitnehmen und sich auch nicht den Personen nähern. Es liefen "umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei", wie es hieß, auch ein Polizeihubschrauber war am Abend im Raum Straubing im Einsatz.