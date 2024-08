Die Walt Disney Company verzeichnet erstmals Gewinne im Streaming-Geschäft, was einen bedeutenden Wandel in der Branche signalisiert. Zusammen mit anderen großen Medienunternehmen wurden in der ersten Jahreshälfte Gewinne von etwa 3,3 Milliarden Dollar erzielt, im Vergleich zu einem Verlust von 683 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Streaming-Markt hart umkämpft, wobei ein führender Anbieter die Nase vorn hat. Die Unternehmen setzen auf Strategien wie Preiserhöhungen, Kostensenkungen und Bündelung von Diensten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Herausforderungen im traditionellen TV-Geschäft

Während das Streaming-Segment Fortschritte macht, sieht sich das klassische Kabelfernsehen mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Große Medienkonzerne mussten Milliardenverluste auf ihre Kabelnetzwerke verbuchen, da immer mehr [...]

