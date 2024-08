Deutsche Telekom zauberte zuletzt eine tolle Performance auf's Parkett. Immerhin legten die Notierungen in der abgelaufenen Woche rund 2,49 Prozent zu. Für den Titel ging es an vier der fünf Tage nach oben Gerade am Mittwoch konnte Deutsche Telekom mit einem Plus von 0,89 Prozent besonders überzeugen. Schaltet Deutsche Telekom dadurch in den Hausse-Modus? Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...