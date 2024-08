© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die Angst vor einer Rezession scheint zunächst gebannt. Anleger, die auf Nummer sicher gehen wollen, sind mit den folgenden Aktien der HSBC für volatile Marktphase gut aufgestellt.Die Wall Street hat einen bisher turbulenten Monat hinter sich. Die Auflösung eines beliebten Hedgefonds-Trades mit dem japanischen Yen sorgte für Aufregung an den globalen Märkten, ebenso wie Rezessionsängste. Der S&P 500 verzeichnete am 5. August den größten Tagesverlust seit 2022, hat sich aber seither wieder komplett von diesem Rückschlag erholt. "Wir erwarten in den nächsten Wochen Volatilität, da der Markt die Wahrscheinlichkeit von Rezessionsrisiken und das Ausmaß von Zinssenkungen der Fed einschätzt", …