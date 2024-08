Günstige Aktie mit Potenzial: Mit Fortuna Mining profitieren Sie vom laufenden Rohstoff-Boom

Anzeige / Werbung

Dies ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in diesen Rohstoffbullenmarkt einzusteigen fängt dieser doch gerade erst an, an Fahrt zu gewinnen.

Liebe Leserinnen und Leser,

wie Sie wissen sind Rohstoffe in den meisten Fällen lebensnotwendige Güter. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten können sie in einem gut diversifizierten Portfolio als Inflationsschutz dienen.

Rohstoffaktien können die Diversifizierung Ihres Portfolios erhöhen, da Rohstoffe in so vielen Sektoren vorkommen.

Da die Rohstoffaktienpreise steigen, wenn die Rohstoffpreise steigen, können Rohstoffaktien gut dazu geeignet sein, die Auswirkungen der Inflation zu bekämpfen.

Heute möchten wir Ihnen ein Update zu Fortuna Mining, zuvor bekannt als Fortuna Silver Mines, geben die beeindruckende Produktionszahlen im zweiten Quartal vorgelegt haben!

Die Namensänderung zu Fortuna Mining markiert einen wichtigen Schritt in der Unternehmensgeschichte. Der neue Name soll die breitere Ausrichtung und die zukünftigen Wachstumspläne des Unternehmens besser repräsentieren.

Im nachfolgenden Interview sprach CEO Jorge Ganoza mit Jochen Staiger von Commodity TV über die beeindruckende Produktionszahlen im zweiten Quartal, das Potenzial für organisches Wachstum durch Projekte wie Kingfisher und Diamba Sud sowie über die Explorationsarbeiten, die bei den anderen Projekten durchgeführt werden.

Wie Sie erfahren haben ist Fortuna mit fünf operativen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko, Peru und der Elfenbeinküste ist Fortuna ein global diversifizierter Akteur in der Edelmetallbranche.

Finanzielle Ergebnisse des zweiten Quartals

Fortuna Mining hat im zweiten Quartal beeindruckende finanzielle Ergebnisse erzielt, die auf starken Produktionszahlen und steigenden Edelmetallpreisen basieren.

Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 260 Millionen Dollar, wobei 81% des Umsatzes aus Gold und 10% aus Silber stammten. Der verbleibende Umsatz kam aus Nebenprodukten wie Blei und Zink.

Das Unternehmen meldete eine Quartalsproduktion von ca. 92.700 Unzen (3,5 t) Gold und ca. 990.600 Unzen (ca. 37 t) Silber. Dies entspricht einem Anstieg der Goldproduktion um 44 %.

Insgesamt war die Produktionssteigerung vor allem auf ein volles Quartal der Produktion in Seguela zurückzuführen, mit Gehalten weit über den Reservegehalten (~3,5 G/T Gold gegenüber ~3,0 G/T Gold) und einer höheren Produktion in Yaramoko.

Der generierte freie Cashflow betrug 93 Millionen Dollar oder 30 Cent pro Aktie. Nach Abzug der laufenden Investitionen lag der freie Cashflow aus dem operativen Geschäft bei fast 39 Millionen Dollar.

Jüngste Entwicklungen

Fortuna Mining hat kürzlich eine bedeutende Umstellung ihrer Schuldenstruktur vorgenommen.

Das Unternehmen hat 172 Millionen US-Dollar durch wandelbare Anleihen aufgenommen, zahlbar in fünf Jahren bei einem Zinssatz von 3,75%. Dies ist eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu den vorherigen 8% auf dem revolvierenden Kreditrahmen. Der Umwandlungspreis liegt bei etwa 6,30 US-Dollar. Das Unternehmen hat seine Schulden von einem revolvierenden Kreditrahmen zu wandelbaren Anleihen umgeschichtet. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und die Zinsen zu senken.

Mit dieser Umstellung hat Fortuna Mining eine der stärksten Bilanzen in ihrer Peer-Gruppe erreicht. Die verfügbare Liquidität des Unternehmens beträgt nun etwa 355 Millionen US-Dollar.

Zukünftige Investitionen und Hauptprojekte

Fortuna Mining plant weiterhin in wichtige Projekte zu investieren, um die zukünftige Produktion und Effizienz zu sichern.

Erweiterung der Lindero Mine in Argentinien

Ein bedeutendes Projekt ist die Erweiterung der Lindero Mine in Argentinien. Dieses Projekt ist entscheidend für die nächsten zehn Jahre der Reserven und des Bergbaus in der Region.

Für dieses Jahr sind 42 Millionen US-Dollar für die Erweiterung der Leach Pad vorgesehen. Nach Abschluss des Projekts im September oder Oktober werden die Kosten deutlich gesenkt, was sich positiv auf die Gesamtkostenstruktur auswirken wird.

Ab 2025 werden die Investitionen in die Lindero-Mine auf etwa 20 bis 25 Millionen US-Dollar pro Jahr sinken. Diese Mittel werden hauptsächlich für den Ersatz der Bergbauflotte und andere notwendige Investitionen verwendet.

Entwicklung des Kingfisher-Projekts

Das Kingfisher-Projekt von Fortuna Mining hat sich als bedeutende Entdeckung erwiesen und spielt eine Schlüsselrolle für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Kingfisher wurde als "blinde Entdeckung" klassifiziert, was bedeutet, dass es keine Oberflächenanzeichen gab. Diese Entdeckung wurde durch systematische Arbeit und gezielte Bohrungen gemacht.

Die Mineralisierung erstreckt sich über zwei Kilometer und wurde durch 14.000 Meter Bohrungen in 113 Bohrlöchern definiert. Die Grenzen der Mineralisierung sind noch nicht vollständig erkundet, was das Potenzial der 35 Kilometer langen Streichlänge unterstreicht.

Das Kingfisher-Projekt liegt nur vier Kilometer von der bestehenden Verarbeitungseinheit entfernt, was eine schnelle und effiziente Nutzung ermöglicht. Diese Nähe bietet erhebliche logistische Vorteile.

Fortuna Mining hat durch gezielte Maßnahmen die Produktionskapazität und Effizienz erheblich gesteigert.

Erhöhung der Durchsatzkapazität

Das Team hat es geschafft, die Durchsatzkapazität der Mühle um 40% zu erhöhen. Diese Optimierung hat es ermöglicht, Produktionsausfälle durch Stromausfälle zu kompensieren.

Durch die Kombination aus höheren Erzgehalten und gesteigerter Durchsatzkapazität konnte Fortuna Mining die Produktion trotz Herausforderungen aufrechterhalten. Diese Maßnahmen haben die Gesamtproduktion stabilisiert.

Für 2025 plant Fortuna Mining, die Kosten weiter zu senken und die Produktion zu optimieren. Die nachhaltige Nutzung der erhöhten Mühlendurchsatzkapazität wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Zukunftsperspektiven für die San Jose Mine

Die San Jose Mine steht vor wichtigen Entscheidungen, die ihre Zukunft bestimmen werden. Trotz der Herausforderungen gibt es mehrere Optionen, die das Potenzial der Mine maximieren könnten.

Drei Optionen für die Zukunft

Fortuna Mining prüft derzeit drei Hauptoptionen für die San Jose Mine. Die erste Option ist die schrittweise Schließung und Überwachung der Mine bis Ende des Jahres. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Mine in den Wartungsmodus zu versetzen, während Optimierungsarbeiten und weitere Explorationen durchgeführt werden. Die dritte Option ist, die Mine weiter zu betreiben und die Ressourcen in Reserven umzuwandeln.

Die Mine verfügt über etwa 20 bis 30 Millionen Unzen Silber in Ressourcen. Derzeit wird daran gearbeitet, diese Ressourcen in Reserven umzuwandeln, indem die wirtschaftliche Machbarkeit nachgewiesen wird. Höhere Edelmetallpreise und die Abwertung des mexikanischen Pesos könnten die Wirtschaftlichkeit der Mine verbessern.

Um Ressourcen in Reserven umzuwandeln, müssen die Kosten für den Abbau, die Verarbeitung und den Verkauf des Erzes berücksichtigt werden. Fortuna Mining bewertet derzeit verschiedene Szenarien, um die Rentabilität der Mine zu maximieren. Diese Entscheidungen werden voraussichtlich im dritten Quartal getroffen, wobei die wirtschaftlichen Bedingungen eine entscheidende Rolle spielen werden.

Neues Projekt Diamba Sud und Ressourcenschätzung

Das Diamba Sud Projekt ist ein bedeutender Schritt für Fortuna Mining, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu sichern. Das Projekt hat vielversprechende Aussichten und wird intensiv weiterentwickelt.

Seit November wird am Diamba Sud Projekt ununterbrochen gebohrt. Aufgrund der Regenzeit im Juli musste das Programm jedoch vorübergehend pausiert werden. Derzeit wird eine Ressourcenschätzung vorbereitet, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.

Nach der Ressourcenschätzung wird eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment) im ersten Quartal 2025 veröffentlicht. Diese Bewertung wird die wirtschaftlichen Aspekte des Projekts detailliert darstellen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investitionen bieten.

Fortuna Mining hat erhebliches Potenzial für organisches Wachstum

Projekte wie die Kingfisher-Entdeckung und fortlaufende Bohrungen in Peru und Mexiko tragen dazu bei. Diese Projekte könnten die Grundlage für zukünftige Minenerweiterungen und Kapitalinvestitionen bilden.

Die Umstellung auf wandelbare Anleihen hat die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht. Dies ermöglicht es Fortuna Mining, gezielt in Projekte zu investieren, die langfristigen Wert für die Aktionäre schaffen.

Die Preise für Gold und Silber sind ein entscheidender Faktor für die finanzielle Performance von Fortuna Mining. Das Unternehmen beobachtet die Markttrends genau und passt seine Strategien entsprechend an.

Mit einem klaren Fokus auf Wachstum und Effizienz setzt das Unternehmen seinen Weg fort, um sich als führender mittelgroßer Produzent im Bergbausektor zu etablieren.

Daher denken wir, dass es derzeit kaum attraktivere Wetten gibt als die auf Fortuna Mining, wenn es darum geht, neues Kapital in den Sektor zu stecken.

Don DeMarco, Analyst bei der National Bank of Canada sieht es ähnlich, er gab der Aktie eine Kaufempfehlung mit Kursziel C$7.50.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach www.fortunamining.com um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,XD0002746044,CA3499421020