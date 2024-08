Dresden - In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals hat Drittligist Dynamo Dresden Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit einem 2:0 aus dem Turnier geworfen.



Der Triumph der Gastgeber war hochverdient, Dresden dominierte fast die ganze Zeit klar die Partie. Christoph Daferner (17.) und Robin Meißner (69. Minute) erzielten die Treffer.



In den parallel laufenden Partien hatten am Sonntagabend die Favoriten leichtes Spiel: Der Hamburger SV gewann mit 7:1 beim SV Meppen, der Karlsruher SC siegte bei den Sportfreunden Lotte standesgemäß mit 5:0.