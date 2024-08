Nach dem deutlichen Kursrückgang an den Börsen ist von der Katerstimmung von vor zwei Wochen nichts mehr zu spüren. "Buy the Dip" bzw. "Kauf den Kursrücksetzer" hat zum wiederholten Male funktioniert. Die Crash-Propheten konnten wieder einmal mit dem Ring in der Nase durch die Manage geführt werden. Doch dies sollte die Anleger nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele gehypte Aktien mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGVs) jenseits der 40er und teilweise der 80er Marke überteuert sind. Das denken auch ...

