InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Aug 19

Purchase of own shares

InterContinental Hotels Group PLC (the Company)(NYSE:IHG)(LSE:IHG)(OTC PINK:ICHGF)

The Company announces that on 16 August 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 16 August 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 74.4200 Highest price paid per share: £ 75.0400 Average price paid per share: £ 74.6940

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,798,468 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 16 August 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 75.0400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 74.4200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 74.6940

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 16/08/2024 10:26:52 BST 89 74.6600 XLON 1051477393021114 16/08/2024 10:27:30 BST 91 74.6000 XLON 1051477393021191 16/08/2024 10:29:11 BST 62 74.6000 XLON 1051477393021244 16/08/2024 10:29:45 BST 5 74.5600 XLON 1051477393021255 16/08/2024 10:29:45 BST 7 74.5600 XLON 1051477393021256 16/08/2024 10:29:45 BST 42 74.5600 XLON 1051477393021257 16/08/2024 10:29:45 BST 39 74.5600 XLON 1051477393021258 16/08/2024 10:35:07 BST 75 74.6000 XLON 1051477393021528 16/08/2024 10:40:12 BST 48 74.7200 XLON 1051477393021755 16/08/2024 10:44:01 BST 46 74.6600 XLON 1051477393021904 16/08/2024 10:55:09 BST 47 74.6400 XLON 1051477393022269 16/08/2024 10:55:09 BST 27 74.6400 XLON 1051477393022270 16/08/2024 10:59:39 BST 46 74.7000 XLON 1051477393022450 16/08/2024 11:04:06 BST 46 74.8000 XLON 1051477393022597 16/08/2024 11:08:37 BST 41 74.8400 XLON 1051477393022731 16/08/2024 11:08:37 BST 16 74.8400 XLON 1051477393022732 16/08/2024 11:15:07 BST 88 74.7800 XLON 1051477393023040 16/08/2024 11:15:07 BST 80 74.7400 XLON 1051477393023043 16/08/2024 11:27:07 BST 24 74.9800 XLON 1051477393024504 16/08/2024 11:27:07 BST 37 74.9800 XLON 1051477393024505 16/08/2024 11:27:07 BST 27 74.9800 XLON 1051477393024506 16/08/2024 11:31:39 BST 89 74.9800 XLON 1051477393024815 16/08/2024 11:38:05 BST 88 74.9800 XLON 1051477393025186 16/08/2024 11:42:27 BST 91 74.9400 XLON 1051477393025423 16/08/2024 11:43:28 BST 11 74.9600 XLON 1051477393025480 16/08/2024 11:43:28 BST 77 74.9600 XLON 1051477393025481 16/08/2024 11:45:03 BST 90 74.9000 XLON 1051477393025606 16/08/2024 11:48:45 BST 91 74.9800 XLON 1051477393025851 16/08/2024 11:49:04 BST 14 74.9400 XLON 1051477393025908 16/08/2024 11:49:04 BST 78 74.9400 XLON 1051477393025909 16/08/2024 11:52:45 BST 92 75.0000 XLON 1051477393026463 16/08/2024 11:54:29 BST 52 74.9600 XLON 1051477393026753 16/08/2024 11:56:21 BST 81 74.9600 XLON 1051477393027108 16/08/2024 12:00:03 BST 52 74.9600 XLON 1051477393027787 16/08/2024 12:00:38 BST 71 74.9200 XLON 1051477393027832 16/08/2024 12:00:49 BST 37 74.8800 XLON 1051477393027853 16/08/2024 12:01:55 BST 27 74.8800 XLON 1051477393027946 16/08/2024 12:07:05 BST 56 74.8800 XLON 1051477393028203 16/08/2024 12:07:05 BST 27 74.8800 XLON 1051477393028204 16/08/2024 12:23:07 BST 73 74.8400 XLON 1051477393028788 16/08/2024 12:29:58 BST 50 74.9400 XLON 1051477393029022 16/08/2024 12:35:53 BST 51 74.9800 XLON 1051477393029177 16/08/2024 12:39:00 BST 85 74.9200 XLON 1051477393029257 16/08/2024 13:00:00 BST 53 74.8600 XLON 1051477393029760 16/08/2024 13:04:01 BST 46 74.8800 XLON 1051477393029918 16/08/2024 13:09:12 BST 78 74.8600 XLON 1051477393030070 16/08/2024 13:18:21 BST 73 74.9000 XLON 1051477393030330 16/08/2024 13:27:56 BST 73 74.9000 XLON 1051477393030565 16/08/2024 13:38:25 BST 52 75.0400 XLON 1051477393030952 16/08/2024 13:38:25 BST 1 75.0400 XLON 1051477393030953 16/08/2024 13:48:27 BST 56 75.0200 XLON 1051477393031363 16/08/2024 13:48:36 BST 48 75.0400 XLON 1051477393031380 16/08/2024 13:48:42 BST 46 75.0400 XLON 1051477393031383 16/08/2024 13:52:26 BST 8 74.9800 XLON 1051477393031528 16/08/2024 13:52:26 BST 38 74.9800 XLON 1051477393031529 16/08/2024 14:01:05 BST 50 74.9400 XLON 1051477393031933 16/08/2024 14:08:18 BST 47 74.9400 XLON 1051477393032138 16/08/2024 14:08:18 BST 83 74.9000 XLON 1051477393032144 16/08/2024 14:15:03 BST 1 74.8600 XLON 1051477393032380 16/08/2024 14:15:03 BST 36 74.8600 XLON 1051477393032381 16/08/2024 14:15:03 BST 44 74.8600 XLON 1051477393032382 16/08/2024 14:21:07 BST 53 74.7400 XLON 1051477393032696 16/08/2024 14:21:07 BST 18 74.7400 XLON 1051477393032698 16/08/2024 14:30:20 BST 11 74.6400 XLON 1051477393033051 16/08/2024 14:30:20 BST 62 74.6400 XLON 1051477393033052 16/08/2024 14:36:30 BST 73 74.6400 XLON 1051477393033474 16/08/2024 14:39:50 BST 75 74.5800 XLON 1051477393033645 16/08/2024 14:45:15 BST 71 74.6400 XLON 1051477393033873 16/08/2024 14:50:01 BST 68 74.6000 XLON 1051477393034187 16/08/2024 14:50:01 BST 8 74.6000 XLON 1051477393034188 16/08/2024 14:55:40 BST 70 74.5600 XLON 1051477393034434 16/08/2024 14:59:55 BST 77 74.5800 XLON 1051477393034619 16/08/2024 15:05:40 BST 72 74.6600 XLON 1051477393034820 16/08/2024 15:10:23 BST 48 74.6600 XLON 1051477393034998 16/08/2024 15:15:58 BST 49 74.5400 XLON 1051477393035200 16/08/2024 15:20:51 BST 9 74.5800 XLON 1051477393035483 16/08/2024 15:21:01 BST 77 74.5800 XLON 1051477393035494 16/08/2024 15:29:25 BST 55 74.5600 XLON 1051477393035857 16/08/2024 15:31:26 BST 46 74.5600 XLON 1051477393036418 16/08/2024 15:32:08 BST 10 74.6200 XLON 1051477393036524 16/08/2024 15:32:08 BST 62 74.6200 XLON 1051477393036525 16/08/2024 15:33:19 BST 10 74.5800 XLON 1051477393036599 16/08/2024 15:33:19 BST 56 74.5800 XLON 1051477393036600 16/08/2024 15:33:29 BST 60 74.6800 XLON 1051477393036634 16/08/2024 15:33:45 BST 58 74.6400 XLON 1051477393036670 16/08/2024 15:34:15 BST 33 74.6000 XLON 1051477393036690 16/08/2024 15:34:15 BST 24 74.6000 XLON 1051477393036691 16/08/2024 15:35:46 BST 46 74.7200 XLON 1051477393036895 16/08/2024 15:37:00 BST 55 74.7200 XLON 1051477393037033 16/08/2024 15:38:23 BST 48 74.6800 XLON 1051477393037315 16/08/2024 15:40:50 BST 42 74.6800 XLON 1051477393037625 16/08/2024 15:40:50 BST 23 74.6800 XLON 1051477393037626 16/08/2024 15:43:56 BST 87 74.6800 XLON 1051477393037863 16/08/2024 15:46:34 BST 80 74.6800 XLON 1051477393038073 16/08/2024 15:46:46 BST 46 74.6400 XLON 1051477393038106 16/08/2024 15:47:14 BST 73 74.7000 XLON 1051477393038146 16/08/2024 15:49:24 BST 72 74.6600 XLON 1051477393038362 16/08/2024 15:50:02 BST 61 74.6200 XLON 1051477393038427 16/08/2024 15:50:02 BST 16 74.6200 XLON 1051477393038428 16/08/2024 15:50:39 BST 36 74.6200 XLON 1051477393038512 16/08/2024 15:50:39 BST 19 74.6200 XLON 1051477393038513 16/08/2024 15:52:28 BST 78 74.5800 XLON 1051477393038607 16/08/2024 15:53:30 BST 60 74.6000 XLON 1051477393038733 16/08/2024 15:57:29 BST 78 74.5800 XLON 1051477393039053 16/08/2024 15:57:30 BST 49 74.5400 XLON 1051477393039059 16/08/2024 15:57:30 BST 4 74.5400 XLON 1051477393039060 16/08/2024 16:02:48 BST 50 74.5400 XLON 1051477393039481 16/08/2024 16:03:50 BST 91 74.5800 XLON 1051477393039568 16/08/2024 16:04:11 BST 51 74.5400 XLON 1051477393039611 16/08/2024 16:04:11 BST 40 74.5400 XLON 1051477393039612 16/08/2024 16:04:11 BST 31 74.5000 XLON 1051477393039613 16/08/2024 16:04:11 BST 10 74.5000 XLON 1051477393039614 16/08/2024 16:04:11 BST 6 74.5000 XLON 1051477393039615 16/08/2024 16:04:12 BST 38 74.4400 XLON 1051477393039634 16/08/2024 16:05:03 BST 50 74.4400 XLON 1051477393039697 16/08/2024 16:08:29 BST 11 74.4200 XLON 1051477393039895 16/08/2024 16:08:29 BST 7 74.4200 XLON 1051477393039896 16/08/2024 16:10:00 BST 88 74.5000 XLON 1051477393040021 16/08/2024 16:10:03 BST 3 74.5000 XLON 1051477393040022 16/08/2024 16:11:00 BST 93 74.5400 XLON 1051477393040100 16/08/2024 16:14:47 BST 89 74.5400 XLON 1051477393040352 16/08/2024 16:14:49 BST 82 74.5000 XLON 1051477393040355 16/08/2024 16:15:22 BST 35 74.5000 XLON 1051477393040396 16/08/2024 16:15:22 BST 29 74.5000 XLON 1051477393040397 16/08/2024 16:16:24 BST 40 74.5200 XLON 1051477393040467 16/08/2024 16:16:24 BST 24 74.5200 XLON 1051477393040468 16/08/2024 16:17:00 BST 47 74.5600 XLON 1051477393040568 16/08/2024 16:19:01 BST 46 74.5600 XLON 1051477393040785 16/08/2024 16:19:11 BST 46 74.5200 XLON 1051477393040882 16/08/2024 16:20:34 BST 43 74.5600 XLON 1051477393041083 16/08/2024 16:20:34 BST 11 74.5600 XLON 1051477393041084 16/08/2024 16:23:03 BST 64 74.5800 XLON 1051477393041330 16/08/2024 16:24:51 BST 53 74.5800 XLON 1051477393041569 16/08/2024 16:26:34 BST 62 74.5800 XLON 1051477393041760 16/08/2024 16:39:44 BST 92 74.7000 XLON 1051477393044231 16/08/2024 16:41:02 BST 93 74.6600 XLON 1051477393044375 16/08/2024 16:45:24 BST 89 74.6200 XLON 1051477393045162 16/08/2024 16:47:27 BST 89 74.6200 XLON 1051477393045349 16/08/2024 16:48:43 BST 61 74.6400 XLON 1051477393045454 16/08/2024 16:48:43 BST 29 74.6400 XLON 1051477393045455 16/08/2024 16:49:24 BST 90 74.6000 XLON 1051477393045508 16/08/2024 16:49:55 BST 9 74.5600 XLON 1051477393045569 16/08/2024 16:49:55 BST 38 74.5600 XLON 1051477393045570 16/08/2024 16:49:55 BST 45 74.5600 XLON 1051477393045571 16/08/2024 16:51:29 BST 80 74.6000 XLON 1051477393045936 16/08/2024 16:53:54 BST 52 74.6000 XLON 1051477393046260 16/08/2024 16:58:15 BST 85 74.6000 XLON 1051477393046774 16/08/2024 16:58:34 BST 23 74.5600 XLON 1051477393046804 16/08/2024 16:58:34 BST 33 74.5600 XLON 1051477393046805 16/08/2024 16:59:33 BST 93 74.5600 XLON 1051477393046988 16/08/2024 17:00:54 BST 88 74.5400 XLON 1051477393047303 16/08/2024 17:03:31 BST 88 74.5800 XLON 1051477393047480 16/08/2024 17:05:36 BST 92 74.6000 XLON 1051477393047639 16/08/2024 17:08:09 BST 89 74.6800 XLON 1051477393048001 16/08/2024 17:09:40 BST 35 74.6800 XLON 1051477393048175 16/08/2024 17:09:40 BST 11 74.6800 XLON 1051477393048176 16/08/2024 17:10:15 BST 91 74.6800 XLON 1051477393048230 16/08/2024 17:10:31 BST 13 74.6400 XLON 1051477393048270 16/08/2024 17:10:31 BST 76 74.6400 XLON 1051477393048271 16/08/2024 17:12:37 BST 49 74.6800 XLON 1051477393048504 16/08/2024 17:12:37 BST 93 74.6600 XLON 1051477393048505 16/08/2024 17:15:26 BST 93 74.7200 XLON 1051477393048785 16/08/2024 17:15:32 BST 12 74.7000 XLON 1051477393048807 16/08/2024 17:15:32 BST 34 74.7000 XLON 1051477393048808 16/08/2024 17:15:57 BST 50 74.7000 XLON 1051477393048844 16/08/2024 17:16:27 BST 48 74.7000 XLON 1051477393048949 16/08/2024 17:16:29 BST 85 74.6800 XLON 1051477393048952 16/08/2024 17:16:29 BST 5 74.6800 XLON 1051477393048953 16/08/2024 17:17:49 BST 69 74.7000 XLON 1051477393049049 16/08/2024 17:17:49 BST 8 74.7000 XLON 1051477393049050 16/08/2024 17:19:05 BST 29 74.6800 XLON 1051477393049213 16/08/2024 17:19:05 BST 69 74.6800 XLON 1051477393049214 16/08/2024 17:19:10 BST 92 74.6400 XLON 1051477393049227 16/08/2024 17:20:14 BST 68 74.6400 XLON 1051477393049366 16/08/2024 17:20:14 BST 4 74.6400 XLON 1051477393049367 16/08/2024 17:20:43 BST 90 74.6000 XLON 1051477393049444 16/08/2024 17:21:33 BST 82 74.6000 XLON 1051477393049572 16/08/2024 17:22:39 BST 100 74.6200 XLON 1051477393049740 16/08/2024 17:22:39 BST 8 74.6200 XLON 1051477393049741 16/08/2024 17:23:07 BST 15 74.6200 XLON 1051477393049789 16/08/2024 17:23:07 BST 15 74.6200 XLON 1051477393049790 16/08/2024 17:23:07 BST 16 74.6200 XLON 1051477393049791 16/08/2024 17:23:33 BST 13 74.6200 XLON 1051477393049835 16/08/2024 17:23:33 BST 33 74.6200 XLON 1051477393049836 16/08/2024 17:23:40 BST 61 74.6000 XLON 1051477393049844 16/08/2024 17:24:42 BST 46 74.5800 XLON 1051477393050028 16/08/2024 17:24:42 BST 80 74.5600 XLON 1051477393050029 16/08/2024 17:25:21 BST 46 74.6200 XLON 1051477393050150 16/08/2024 17:26:20 BST 14 74.6200 XLON 1051477393050319 16/08/2024 17:26:20 BST 32 74.6200 XLON 1051477393050320 16/08/2024 17:27:11 BST 16 74.6600 XLON 1051477393050451 16/08/2024 17:27:11 BST 38 74.6600 XLON 1051477393050452 16/08/2024 17:28:03 BST 46 74.6600 XLON 1051477393050589 16/08/2024 17:28:27 BST 2 74.6400 XLON 1051477393050647 16/08/2024 17:28:27 BST 51 74.6400 XLON 1051477393050648 16/08/2024 17:29:57 BST 22 74.7000 XLON 1051477393050913 16/08/2024 17:29:57 BST 57 74.7000 XLON 1051477393050914 16/08/2024 17:29:57 BST 24 74.7000 XLON 1051477393050915 16/08/2024 17:29:57 BST 24 74.7000 XLON 1051477393050916 16/08/2024 17:29:57 BST 10 74.7000 XLON 1051477393050918

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com