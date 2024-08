Wattwil - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat im ersten Halbjahr 2024 Umsatz- und Gewinneinbussen verzeichnet. An seinem Ausblick hält das Unternehmen jedoch fest, wenn auch der Umsatz nur am unteren Ende zu liegen kommen soll. Die Verkäufe bei Gurit gingen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um 12,7 Prozent auf 213,56 Millionen Franken zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Wie schon in den Vorquartalen wurde das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...