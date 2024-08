Es ist zum Davonlaufen. Kurz vor Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024 ist der Aktienkurs von Softing mit 4,28 Euro auf den tiefsten Stand seit November 2011 gerutscht. Allein seit dem Mai-Hoch von 2023 türmt sich das Kursminus auf mehr als 40 Prozent. Dabei sah die Meldungslage des Anbieters von Steuerungs- und Messtechnikprodukten zu dieser Zeit noch ... The post Softing: Kostenmäher angelegt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...