FORTEC Elektronik AG nach vorläufigen Zahlen für

das Geschäftsjahr 2023/2024 in prognostizierter Zielbandbreite

Die FORTEC Elektronik AG liefert nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 trotz des herausfordernden Gesamtumfelds erneut ein solides Ergebnis.



Der FORTEC Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023/2024 (01.07.2023 - 30.06.2024) einen Umsatz von rund 95 Mio. EUR und liegt damit rund 11 % unter dem Rekordwert des Vorjahres von 105,9 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als ein wichtiger Erfolgsindikator lag mit rund 7 Mio. EUR deutlich unter dem Rekordergebnis von 10,7 Mio. EUR aus dem Vorjahr. Die darauf basierende EBIT-Marge reduzierte sich entsprechend von 10,0 % auf 7,4 %. Der Konzernüberschuss belief sich nach vorläufigen Berechnungen auf 5,4 Mio. EUR (Vorjahr: 7,6 Mio. EUR).



Damit liegt FORTEC am unteren Ende der im Mai 2024 angepassten, prognostizierten Zielbandbreite für das Geschäftsjahr 2023/2024. Diese sah einen Konzernumsatz von 95 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT von 7 Mio. EUR bis 9,5 Mio. EUR vor.



Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2024 hat sich auf einem Niveau von 53,4 Mio. EUR (VJ: 83,0 Mio. EUR) normalisiert.



Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: "Die anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen sowohl in Deutschland als auch global haben uns nach den Rekordzahlen im vergangenen Jahr etwas an Momentum gekostet. Unsere Finanzkraft konnten wir dennoch weiterhin ausbauen. Wir sind also für die Zukunft gut gerüstet und haben für das bereits laufende Geschäftsjahr ein Maßnahmen- und Investitionspaket geschnürt, dass uns mittelfristig weiter voranbringen wird. Gerade in diesen unsicheren Zeiten dürfen wir als Unternehmen nicht nur kurzfristig denken. FORTEC ist nun seit 40 Jahren erfolgreich am Markt, seit 1990 an der Börse und schafft seit vielen Jahren zuverlässig Werte für seine Aktionärinnen und Aktionäre. Diese Erfolgsstory wollen wir fortschreiben."



Der geprüfte Konzernjahresbericht wird ab dem 30. Oktober 2024 auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung stehen.



Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende



FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

