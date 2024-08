Die Aktie von Novo Nordisk schien lange nicht zu bremsen. Zuletzt ist das Papier aber nach schwächer als erhofften Quartalszahlen und einer allgemeinen Marktschwäche in eine Konsolidierung übergegangen. Doch der Tiefpunkt scheint durchschritten. Positive Impulse vom US-Konkurrenten Eli Lilly und ein wieder freundlicherer Gesamtmarkt haben auch den Dänen zuletzt wieder Auftrieb verliehen. Und Novo Nordisk will weiter Gas geben.Wie am Freitag bekannt wurde, weil der Konzern seine Produktionskapazitäten ...

