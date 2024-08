Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.290 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Volkswagen und Porsche, am Ende Rheinmetall, Airbus und SAP.



"Nach der exzellenten Vorwoche dürfte es für Dax & Co. schwierig werden, an diese Erfolge anzuknüpfen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Index hatte zuletzt neun Handelstage in Serie im Plus beendet. Eine noch längere Gewinnserie gab es zuletzt vor zehn Jahren, im Jahr 2014.



"Im Zentrum dieser Handelswoche stehen ganz klar die Großereignisse aus den USA", so Altmann weiter. Der Parteitag der Demokraten dürfte allerdings kaum Auswirkungen auf die Entwicklungen an den Börsen haben. "Denn das für die Börsen entscheidende Wirtschaftsprogramm von Kamala Harris ist seit einigen Tagen bekannt."



Von daher blickten die Börsianer auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, so der Marktexperte. Anleger erwarteten, dass sich Fed-Präsident Jerome Powell in seiner Rede klar zu einer Zinssenkung im September bekennen werde. "Zudem erhoffen sie sich Aufschluss darüber, ob eine XL-Senkung um 50 Basispunkte im Bereich des Möglichen liegt." Aktuell werde die Wahrscheinlichkeit eines großen Zinsschrittes bei etwa 30 Prozent gesehen, sagte Altmann.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1042 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9056 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 79,53 US-Dollar; das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.