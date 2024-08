Die Verbio-Aktie hat am Montagmorgen mit einem deutlichen Plus an die Kursgewinne der Vorwoche angeknüpft. Dabei setzt sich das Papier des Biodiesel-Herstellers an die SDAX-Spitze. Vor einer wichtigen Konferenz, die am morgigen Dienstag stattfindet, geht es daher weiter nach oben. Jüngst sorgte zudem diese News für Rückenwind.Konkret profitierte die Verbio-Aktie am vergangenen Freitag von den an diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...