München - Retarus, Anbieter von Enterprise Messaging und Collaboration-Services wie Transactional-E-Mail, E-Mail-Sicherheit und Supply-Chain-Integration, ist der Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) beigetreten. Die weltweit aktive Organisation will den Missbrauch von E-Mail-Nachrichten eindämmen. Mit der strategischen Mitgliedschaft unterstreicht Retarus sein Engagement für mehr Sicherheit und Vertrauen in digitale Kommunikation. ...

