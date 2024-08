Zürich - Die European Leadership Academy, die Huawei-Initiative zur Talententwicklung für Frauen in Europa, wurde in der Kategorie «Women in ICT Careers» für die Digital Skills Awards 2024 der Europäischen Kommission nominiert. Die jüngste Ausgabe des Format ist soeben in Warschau mit zukünftigen weiblichen Führungskräften aus 29 Ländern über die Bühne gegangen. An der nächsten Academy dürfen nun auch Schweizerinnen ihre Bewerbungen einreichen. Mit ...

