Die Nokia-Aktie verzeichnete am Montag einen Kursanstieg von 0,62 Prozent und notierte zuletzt bei 3,71 Euro. Dieser positive Trend spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des finnischen Netzwerkausrüsters wider. Der jüngste Kursgewinn von 2 Cent unterstreicht die solide Position des Unternehmens am Markt.

Brasilianische 5G-Offensive

Ein wesentlicher Treiber für die optimistische Stimmung ist Nokias strategische Partnerschaft mit einem führenden brasilianischen Telekommunikationsanbieter. Ab Januar 2025 wird Nokia in 15 brasilianischen Bundesstaaten die Ausrüstung für den Ausbau des 5G-Netzes liefern. Diese Zusammenarbeit verspricht nicht nur eine Erweiterung der 5G-Abdeckung, sondern auch die Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum in der Region. Durch die Bereitstellung modernster Technologie, einschließlich des AirScale-Portfolios und intelligenter Netzwerkmanagement-Systeme, positioniert [...]

Hier weiterlesen