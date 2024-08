NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie nach einer Telefonkonferenz mit einem Experten für Wettbewerbsrecht auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Es sei wohl keine Zerschlagung oder eine hohe Geldstrafe für den Internetkonzern zu erwarten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte es Lösung der kartellrechtlichen Frage Jahre dauern./mis/tih



ISIN: US02079K3059