Frankfurt - Der Euro hat am Montag zum US-Dollar etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am späten Vormittag bei 1,1038 Dollar und damit etwas über dem Niveau vom Freitagabend. Zwischenzeitlich hatte sie bei 1,1050 Dollar gar den höchsten Stand in diesem Jahr erreicht. Auch zum Franken ist der Euro im Laufe des Morgens wieder etwas stärker geworden. Aktuell kostet das EUR/CHF-Paar 0,9546 und damit etwas mehr als am Morgen mit 0,9530. Und ...

