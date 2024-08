Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.350 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Porsche und die Porsche-Holding, am Ende Rheinmetall, Henkel und die Münchener Rück.



"Die Abstrahleffekte der zuletzt veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeigen sich noch in der neuen Handelswoche", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Zusätzlich helfen die Hoffnungen auf eine potenzielle Konjunkturerholung in China."



Mit Blick auf das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole ließen es einige Marktteilnehmer jedoch langsamer angehen. Das jährliche Treffen in den USA wird dieses Jahr mit dem Fokus auf die globale Inflationsbekämpfung mit Spannung erwartet. "Das Handelsvolumen bleibt insgesamt unterdurchschnittlich und lässt kaum Anzeichen von Euphorie erkennen", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1032 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9065 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 78,80 US-Dollar; das waren 88 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.