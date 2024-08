Porsche hat sich bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an der V4Drive Battery GmbH von Varta zu erwerben - und damit dem angeschlagenen Batteriehersteller frisches Geld zuzuführen. von pv magazine energy storage Der deutsche Batteriehersteller Varta AG hat am Samstag bekanntgegeben, dass er mit seinen Gläubigern eine Restrukturierungsvereinbarung getroffen hat, die den Sportwagenhersteller Porsche als Mehrheitsaktionär in die Autobatterie-Tochtergesellschaft V4Drive Battery GmbH einbezieht. Durch die Vereinbarung werden die Schulden von Varta von 485 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro reduziert. ...

