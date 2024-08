Nach einem starken Umsatzrückgang hat der schwäbische Solarbetrieb beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung eingereicht. Nach eigenen Angaben spricht ESS Kempfle mit einem Produkthersteller aus der Photovoltaik-Branche über eine Beteiligung. ESS Kempfle hatte für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro gerechnet. Nun hat die Photovoltaik-Firmengruppe aus Leipheim in Bayerisch-Schwaben die Prognose auf 20 Millionen Euro reduziert - und beim zuständigen Amtsgericht in Günzburg einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung eingereicht. Als Grund für ...

