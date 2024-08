Der Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am Montag dem Wall Street Journal, dass eine Debatte über eine mögliche Senkung des Leitzinses im September angebracht sei, wie Reuters berichtet. "Die Risikobilanz hat sich stärker in Richtung Arbeitsmarkt und weg von der Inflationsseite unseres Doppelmandats verschoben", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...