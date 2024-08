Nachdem BMW bereits in den USA einen großen Rückruf verkraften musste, folgen darauf nun ähnliche Maßnahmen in China. Dort ließ die Regulierungsbehörde SAMR vor dem Wochenende mitteilen, dass es potenzielle Risiken bei Airbags gibt. Betroffen sind Fahrzeuge, die im Zeitraum von 2003 bis 2017 produziert wurden.Anzeige:Insgesamt wird BMW (DE0005190003) laut einem Bericht des "Handelsblatt" 1,36 Millionen Autos zurückrufen müssen. Knapp 600.000 davon wurden in China selbst hergestellt, die restlichen Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...