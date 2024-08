Die Nvidia-Aktie hat in der vergangenen Woche den größten Wochengewinn seit 15 Monaten verzeichnet. Ist die Pechsträhne jetzt vorbei?In der vergangenen Woche ist die Nvidia-Aktie um 18,9 Prozent gestiegen und hat damit die beste Wochenperformance seit dem Anstieg um 24,6 Prozent in der Woche zum 26. Mai 2023 erzielt. Alle Augen sind nun auf den Ergebnisbericht des Chipgiganten gerichtet. Sollte Nvidia hinter den ohnehin schon hohen Erwartungen der Wall Street zurückbleiben, könnte dies die KI-Branche umkrempeln. Laut Reuters kontrolliert das Unternehmen 80 bis 95 Prozent des Marktes für leistungsstarke KI-Chips. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Unternehmen sagt, dass es in …