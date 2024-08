Dr. Thorsten Rühl (CSR): CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2024

Was erhält man, wenn man die drei noch relativ jungen Technologien künstliche Intelligenz, Kryptowährungen und Trading Bots miteinander kombiniert? Antwort: AI-Trading Bots im Kryptomarkt. Was gleich zur nächsten Frage führt: Bei der Kombination dreier neuer Elemente muss es sich dann ja zwangsläufig ebenfalls um etwas völlig neues handeln. Oder etwa nicht? Der Autor dieser Zeilen hat bereits vor drei Jahrzehnten an KI-Themen gearbeitet (u.a. neuronale Netze zur Klassifikation und Prognose) und konnte im Laufe seines Lebens wiederholt beobachten, dass es Modezyklen nicht nur in der Bekleidungsbranche gibt, sondern auch in Wissenschaft und Technik. "Alter Wein in neuen Schläuchen" wäre allerdings ein zu hartes Urteil in Bezug auf KI und andere gegenwärtige "Hype"-Themen, da mit jedem Zyklus i.d.R. auch ein technologischer Fortschritt verbunden ist - und sei es nur aufgrund noch leitungsfähigerer Hard- und Software, die die Grundlagen dafür bilden. Dennoch bleiben gewisse Déjà-vu Erlebnisse nicht aus und das jüngste Beispiel in dieser Kategorie sind sog. (AI-) Grid Bots, die als effiziente automatisierte Handelssysteme im Kryptobereich eingesetzt werden.1)

