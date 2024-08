Sitka Gold: Bohrerfolg mit 290,5 m mit 1,10 g/t Gold zeigt Potenzial des Blackjack Korridors

Anzeige / Werbung

Bemerkenswerte Ergebnisse für ein Intrusionsgoldsystem

Der neu identifizierte mineralisierte Blackjack Korridor auf dem RC-Goldprojekt im Yukon beginnt die hohen Erwartungen zu erfüllen, die die Geologen von Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG; FSE: 1RF; OTCQB: SITKF) in diesen kilometerlangen Trend südlich der bekannten Blackjack Goldressource gesetzt haben. Soeben hat Sitka die Ergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern DDRCCC-24-059, -060, -61 und 062 aus der laufenden Saison veröffentlicht, die alle eine starke Goldmineralisierung südlich der bekannten Blackjack-Zone zeigen. Bohrung DDRCCC-24-062 ergab 290,5 m mit 1,10 g/t Gold, einschließlich 1 105,0 m mit 1,68 g/t Gold und 34,5 m mit 2,61 g/t Gold und war damit eines der erfolgreichsten Bohrlöcher, das während der gesamten Bohrkampagne auf dem Projekt gebohrt wurde. DDRCCC-24-061 ergab 206,0 m mit 0,64 g/t Gold, einschließlich 27,0 m mit 1,01 g/t Gold und 1 ,0 m mit 23,7 g/t Gold.

Bis heute hat das Unternehmen im Jahr 2024 zehn Diamantbohrlöcher in der Blackjack-Zone abgeschlossen, was insgesamt etwa 5.050 Meter des geplanten 15.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms für 2024 entspricht. Das Unternehmen hat derzeit zwei Diamantbohrgeräte auf dem Grundstück im Einsatz, eines zur Fortsetzung des Blackjack-Ressourcenerweiterungsprogramms und eines zur Durchführung des ersten Diamantbohrlochs auf dem Rhosgobel-Ziel seit den ersten Reverse-Circulation-Bohrungen im Jahr 1995 durch Kennecott. Bei den Bohrungen in der Blackjack-Zone wird weiterhin sichtbares Gold durchteuft, wobei in Bohrloch 67 mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold beobachtet wurden.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, kommentierte: "Die Bohrungen weiten die Goldmineralisierung südlich der Goldlagerstätte Blackjack Goldlagerstätte aus. Einige unserer hochgradigsten Goldabschnitte, die bisher in Bohrloch 62 gemeldet wurden, wurden 145 Meter südöstlich der aktuellen Grubengrenze und 185 Meter südlich von Bohrloch 31, dem südlichsten Bohrloch in der aktuell veröffentlichten Ressource, gebohrt. Die Step-out-Bohrungen südlich der Lagerstätte Blackjack zeigen, dass sich die Mineralisierung entlang des neu identifizierten mineralisierten Korridors Blackjack fortsetzt, der über mehrere Kilometer nach Süden durch die Intrusionen Pukelman West und Rhosgobel verfolgt wurde. Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen zeigen auch, dass die Goldmineralisierung in der Tiefe stärker zu werden scheint, was darauf hindeutet, dass ein vollständig erhaltenes intrusionsgebundenes Goldsystem vorhanden ist. Da nun zwei Bohrgeräte im Einsatz sind, freuen wir uns auf zusätzliche Erweiterungsbohrungen in unserer Lagerstätte Blackjack, während wir zusätzliche Ziele bei RC Gold anbohren, darunter auch Rhosgobel, wo derzeit Bohrungen durchgeführt werden."

Fazit: Die Explorationsthese von Sitka geht voll auf. Der jüngste Erfolg der Step-out-Bohrungen südlich der Lagerstätte Blackjack zeigt, dass sich die Mineralisierung entlang des neu identifizierten mineralisierten Korridors Blackjack fortsetzt. Als extra Bonus kommt hinzu, dass die Goldmineralisierung in der Tiefe stärker zu werden scheint, was darauf hindeutet, dass ein vollständig erhaltenes intrusionsgebundenes Goldsystem vorhanden sein könnte. Man darf bei Sikta gespannt auf die rund 10.000 Bohrungen sein, die allein noch in dieser Saison verbleiben.

