Die US-Aktienmärkte sind ohne großen Schwung in die neue Woche gestartet, die wichtigsten Indizes notieren aber dennoch im grünen Bereich. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt im frühen Handel 0,4 Prozent auf 40.810,00 Zähler, der marktbreite S&P 500 liegt 0,2 Prozent in Front bei 5.565,96 Zählern und der technologielastige Nasdaq 100 notiert 0,1 Prozent im Plus bei 19.522,27 Zählern.Die Blicke der Anleger sind in dieser Woche ganz klar auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen ...

