New York - Die US-Aktienmärkte haben am Montag nach einem richtungslosen Handelsauftakt zuletzt etwas zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,45 Prozent auf 40.842,96 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er knapp 3 Prozent gewonnen und damit so viel wie noch nie im laufenden Jahr. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 0,35 Prozent auf 5.573,85 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,22 Prozent auf 19.552,16 ...

