Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax nach einem zunächst schwachen Beginn dann doch kontinuierlich aufgedreht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.422 Punkten berechnet, 0,5 Prozent höher als am Freitag.



Im Dax waren trotz des moderaten Tagesgewinns fast alle Werte im Plus, allen voran mit über drei Prozent Zugewinn bis kurz vor Handelsende Zalando. Dahinter folgten dann aber auffällig die Autowerte: Volkswagen, Porsche, BMW, Mercedes, aber auch der Zulieferer Continental, sie legten alle zwischen einem und zwei Prozent zu.



Gegen den Trend im Minus waren Papiere von Rheinmetall mit einem Abschlag von fast zwei Prozent bis kurz vor Handelsende, ansonsten hatten zu diesem Zeitpunkt nur Symrise und SAP ein kleineres Minus von weniger als einem halben Prozent auf ihren Kurswert zu verbuchen.



Und natürlich half am Montag auch die Wall Street mit, wo die Aktienindizes am Montagnachmittag deutscher Zeit ebenfalls positiv in den Handel gingen. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1066 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9037 Euro zu haben.